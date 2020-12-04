Адвокат: задержанным в Латвии журналистам грозит до четырёх лет тюрьмы
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«Эта статья предполагает (наказание) от денежного штрафа (там сумма не указана) до четырёх лет лишения свободы», — сказала она в интервью Ruptly.
Янсоне будет защищать журналистов Аллу Березовскую и Андрея Солопенко, сотрудничавших с сайтом Baltnews. Всего уголовные дела возбудили в отношении шести человек.
3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.
В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.
В посольстве России заявили, что 3 декабря латвийские спецслужбы задействовали в отношении русскоязычных журналистов «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».