Адвокат: задержанным в Латвии журналистам грозит до четырёх лет тюрьмы

Короткая ссылка
Латвийским журналистам, которых обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза за сотрудничество с МИА «Россия сегодня», грозит до четырёх лет тюрьмы. Об этом сообщила адвокат Имма Янсоне.
Адвокат: задержанным в Латвии журналистам грозит до четырёх лет тюрьмы
  • Pixabay

«Эта статья предполагает (наказание) от денежного штрафа (там сумма не указана) до четырёх лет лишения свободы», — сказала она в интервью Ruptly.

Янсоне будет защищать журналистов Аллу Березовскую и Андрея Солопенко, сотрудничавших с сайтом Baltnews. Всего уголовные дела возбудили в отношении шести человек.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В посольстве России заявили, что 3 декабря латвийские спецслужбы задействовали в отношении русскоязычных журналистов «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить