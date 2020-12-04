Адвокат: задержанным в Латвии журналистам грозит до четырёх лет тюрьмы

Латвийским журналистам, которых обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза за сотрудничество с МИА «Россия сегодня», грозит до четырёх лет тюрьмы. Об этом сообщила адвокат Имма Янсоне.

«Эта статья предполагает (наказание) от денежного штрафа (там сумма не указана) до четырёх лет лишения свободы», — сказала она в интервью Ruptly.

Янсоне будет защищать журналистов Аллу Березовскую и Андрея Солопенко, сотрудничавших с сайтом Baltnews. Всего уголовные дела возбудили в отношении шести человек.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В посольстве России заявили, что 3 декабря латвийские спецслужбы задействовали в отношении русскоязычных журналистов «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».