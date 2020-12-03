Минская группа ОБСЕ призвала Баку и Ереван заключить прочный мир

Армения и Азербайджан должны установить прочное и долгосрочное мирное соглашение, пользуясь перемирием, заключённым под эгидой России. Такое заявление сделали главы делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса.

Сообщение группы приводит ТАСС.

«Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан использовать нынешнее прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы», — заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Они также призвали Баку и Ереван подготовить условия для визита представителей стран-сопредседателей, чтобы можно было начать «предметные переговоры для решения всех нерешённых вопросов в соответствии с согласованным графиком».

Ранее Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение договорённостей по Карабаху.

Президент России Владимир Путин отметил, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.