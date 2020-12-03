Минэнерго Белоруссии заявило о плановой остановке реактора на БелАЭС

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Министерство энергетики Белоруссии заявило, что реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) планово остановлен.
Минэнерго Белоруссии заявило о плановой остановке реактора на БелАЭС
  • © Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», — приводит Интерфакс сообщение Минэнерго.

Отмечается, что проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

19 ноября сообщалось, что Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии. 

В Минэнерго Белоруссии отмечали, что временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска.

Позднее первый блок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов.

7 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что запуск АЭС будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».

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