Минэнерго Белоруссии заявило о плановой остановке реактора на БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) планово остановлен.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», — приводит Интерфакс сообщение Минэнерго.

Отмечается, что проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

19 ноября сообщалось, что Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.

В Минэнерго Белоруссии отмечали, что временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска.

Позднее первый блок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов.

7 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что запуск АЭС будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».