БелАЭС прекратила выработку электричества

Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии. Об этом сообщил ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев.

«Было уже сообщение, что они прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — приводит РИА Новости слова Соболева.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт.

Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что запуск АЭС будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».