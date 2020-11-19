Первый блок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов

Министерство энергетики Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включён в сеть после проведённых работ по замене трансформаторов напряжения.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований», — цитирует сообщение ТАСС.

7 ноября сообщалось, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт.

10 ноября стало известно, что Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.