На Украине заявили об объединении партий Порошенко и Зеленского в Одесском горсовете
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Об этом говорится на сайте партии.
«Несмотря на негодование одесситов, Зеленский и Порошенко делят власть в городе. Они спешат оформить союз на внеочередной сессии городского совета, «организовать» большинство и поделить руководящие должности», — отмечается в заявлении.
Как добавляет партия в сообщении, ради власти и «дерибана собственности» данные фракции «мгновенно предают своих избирателей и создают политический союз».
«Ситуация в Одесском городском совете ещё раз доказывает, что никаким предвыборным обещаниям Порошенко и Зеленского верить нельзя», — подчеркнули в политсиле.
Ранее Зеленский заявлял, что Порошенко — «опытный манипулятор и опытный политик», поэтому он не заслуживает доверия.
В октябре 2019 года Зеленский прокомментировал свои слова о Порошенко, сказанные во время президентских дебатов. Тогда он заявил, что является приговором Порошенко.