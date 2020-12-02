На Украине заявили об объединении партий Порошенко и Зеленского в Одесском горсовете

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что политсилы бывшего лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объединятся в Одесском горсовете.
На Украине заявили об объединении партий Порошенко и Зеленского в Одесском горсовете
  • ©omr.gov.ua

Об этом говорится на сайте партии.

«Несмотря на негодование одесситов, Зеленский и Порошенко делят власть в городе. Они спешат оформить союз на внеочередной сессии городского совета, «организовать» большинство и поделить руководящие должности», — отмечается в заявлении.

Как добавляет партия в сообщении, ради власти и «дерибана собственности» данные фракции «мгновенно предают своих избирателей и создают политический союз».

«Ситуация в Одесском городском совете ещё раз доказывает, что никаким предвыборным обещаниям Порошенко и Зеленского верить нельзя», — подчеркнули в политсиле.

Ранее Зеленский заявлял, что Порошенко — «опытный манипулятор и опытный политик», поэтому он не заслуживает доверия.

В октябре 2019 года Зеленский прокомментировал свои слова о Порошенко, сказанные во время президентских дебатов. Тогда он заявил, что является приговором Порошенко.

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