Алиев демобилизовал первую группу призванных на службу в Карабахе

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации первой группы военнослужащих, призванных на службу в Карабахе в начале сентября, с момента эскалации конфликта.
Алиев демобилизовал первую группу призванных на службу в Карабахе
  • © РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана

«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. С 2 декабря 2020 года демобилизована определённая категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики №2280 от 28 сентября 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

1 декабря Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Азербайджана.

Также Алиев высказался о создании коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить