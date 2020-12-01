Алиев демобилизовал первую группу призванных на службу в Карабахе
- © РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. С 2 декабря 2020 года демобилизована определённая категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики №2280 от 28 сентября 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.
1 декабря Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Азербайджана.
Также Алиев высказался о создании коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью страны.