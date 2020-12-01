Алиев высказался о создании коридора между Нахичеванью и Азербайджаном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о создании коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью страны.

По его словам, все страны будут извлекать только выгоду из создания данного коридора.

«Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью — Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довёл эту свою мысль до президентов России и Турции», — заявил Алиев в своём обращении к народу.

По его словам, лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин положительно отнеслись к этому.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Карабахе, но в целом транспортные вопросы стоят на повестке дня глав России и Азербайджана.

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