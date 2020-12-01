Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Азербайджана.

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«С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобождён от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации — историческое событие», — приводит АЗЕРТАДЖ слова Алиева. Алиев отметил, что Азербайджан вернул Лачинский район «без единого выстрела». Лачинский коридор передан под контроль миротворческих сил России, его ширина составляет 5 км. Ранее Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку.