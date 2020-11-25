Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку

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Азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе обращения к нации объявил, что прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район перешёл под контроль Азербайджана.
Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку
  • Reuters

Трансляцию выступления Алиева вёл государственный телеканал «АзТВ».

«Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобождён от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», — цитирует его ТАСС. 

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанские войска вошли в Кельбаджарский район согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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