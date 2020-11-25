Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку
- Reuters
Трансляцию выступления Алиева вёл государственный телеканал «АзТВ».
«Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобождён от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанские войска вошли в Кельбаджарский район согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.