Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе обращения к нации объявил, что прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район перешёл под контроль Азербайджана.

Трансляцию выступления Алиева вёл государственный телеканал «АзТВ».

«Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобождён от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанские войска вошли в Кельбаджарский район согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.