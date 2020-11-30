Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе

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Подразделения Вооружённых сил Азербайджана вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.
Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России рассказали о передаче Кельбаджарского района Карабаха Азербайджану под контролем российских миротворцев.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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