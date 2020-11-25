Минобороны сообщило о передаче Баку Кельбаджарского района Карабаха

Передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха Азербайджану началась 25 ноября в 00:00, процесс проходит под контролем российских миротворцев. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«С 00:00 25 ноября в соответствии с трёхсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанские войска вошли в Кельбаджарский район согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу заявил, что район перешёл под контроль Баку.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.