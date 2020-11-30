Верховный суд Киргизии отправил на пересмотр дело Атамбаева

Верховный суд Киргизии отправил на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

«30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры двух нижестоящих инстанций по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и направил его на новое рассмотрение в суд Первомайского района Бишкека», — приводит сообщение инстанции ТАСС.

В июне в рамках данного дела Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В октябре в Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) Киргизии заявили, что Атамбаева переведут из СИЗО в колонию.

В начале октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.

Позднее он был задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.