Верховный суд Киргизии отправил на пересмотр дело Атамбаева
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- РИА Новости
«30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры двух нижестоящих инстанций по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и направил его на новое рассмотрение в суд Первомайского района Бишкека», — приводит сообщение инстанции ТАСС.
В июне в рамках данного дела Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.
В октябре в Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) Киргизии заявили, что Атамбаева переведут из СИЗО в колонию.
В начале октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.
Позднее он был задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.