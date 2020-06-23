Экс-президент Киргизии приговорён к более чем 11 годам лишения свободы

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости, Атамбаев осуждён за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества», — сказал судья.

В декабре 2019 года государственная комиссия по выяснению причин массовых волнений в стране 7—8 августа опубликовала заключение, в котором говорится, что действия экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были главной причиной беспорядков в Чуйской области и столице республики.