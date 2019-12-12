В Киргизии вину за массовые беспорядки в стране возложили на Атамбаева
- РИА Новости
«Бывший президент планировал насильственный захват власти, сопряжённый с массовыми беспорядками и мародерством», — цитирует отчёт ТАСС.
По мнению госкомиссии, Атамбаев разжигал волнения, так как осознавал «неотвратимость наказания за свои умышленные преступные действия в период исполнения полномочий президента».
«Первоначально планировалось организовать вооружённый отпор сотрудникам правоохранительных органов... с возможными человеческими жертвами... которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти», — отмечается в заключении госкомиссии.
Атамбаев был задержан 8 августа в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых ведомств.
Бывшего главу Киргизии подозревают в причастности к пяти преступлениям.