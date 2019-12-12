В Киргизии вину за массовые беспорядки в стране возложили на Атамбаева

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Государственная комиссия по выяснению причин массовых волнений в стране 7–8 августа опубликовала заключение, в котором говорится, что действия экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были главной причиной беспорядков в Чуйской области и столице республики.
В Киргизии вину за массовые беспорядки в стране возложили на Атамбаева
  • РИА Новости

«Бывший президент планировал насильственный захват власти, сопряжённый с массовыми беспорядками и мародерством», — цитирует отчёт ТАСС.

По мнению госкомиссии, Атамбаев разжигал волнения, так как осознавал «неотвратимость наказания за свои умышленные преступные действия в период исполнения полномочий президента».

«Первоначально планировалось организовать вооружённый отпор сотрудникам правоохранительных органов... с возможными человеческими жертвами... которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти», — отмечается в заключении госкомиссии.

Атамбаев был задержан 8 августа в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых ведомств.

Бывшего главу Киргизии подозревают в причастности к пяти преступлениям.

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