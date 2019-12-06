В Киргизии перенесли суд по делу экс-президента из-за болезни судьи

В Киргизии было решено перенести судебное заседание по делу, одним из обвиняемых по которому проходит экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, в связи с болезнью судьи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника бывшего главы государства Кундуз Жолдубаеву.

Отмечается, что данное дело касается незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Процесс по делу Батукаева отложили по причине болезни судьи. Дату заседания пока не назначили», — сказала Жолдубаева.

Уточняется, что заседание должно было состояться 6 декабря.

Атамбаев был задержан 8 августа в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых ведомств.

Бывшего главу Киргизии подозревают в причастности к пяти преступлениям.