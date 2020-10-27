Экс-президента Киргизии Атамбаева переведут в колонию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Комиссия приняла решение о переводе Атамбаева в колонию №47», — указали в пресс-службе.
Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев отметил, что перевод Атамбаева может произойти уже во 27 октября.
Ранее Атамбаев объявил голодовку из-за несогласия с условиями его содержания в СИЗО-1 Бишкека.
6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.
10 октября сообщалось, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Он был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики.