Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку
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- РИА Новости
Об этом ТАСС заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев.
По его словам, данный шаг связан с несогласием Атамбаева с условиями его содержания в СИЗО-1 Бишкека.
«Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку. Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговорённые к высшей мере наказания — расстрелу», — сказал юрист.
По словам Слесарева, в помещении, где в настоящий момент находится экс-президент, нет «даже элементарных условий».
6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.
10 октября сообщалось, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Он был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики.