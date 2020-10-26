Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку.
Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

По его словам, данный шаг связан с несогласием Атамбаева с условиями его содержания в СИЗО-1 Бишкека.

«Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он объявил голодовку. Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговорённые к высшей мере наказания — расстрелу», — сказал юрист.

По словам Слесарева, в помещении, где в настоящий момент находится экс-президент, нет «даже элементарных условий».

6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.

10 октября сообщалось, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Он был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики.

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