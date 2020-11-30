Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 131 659
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2027.
С момента начала пандемии в стране выздоровел 116 461 пациент с коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране идёт поиск производственной площадки для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».