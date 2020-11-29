Президент Армении призвал сформировать новое правительство
- globallookpress.com
«Я думаю, что правительство должно уйти в отставку... После таких потрясений любое правительство должно ещё раз получить мандат... Предыдущие выборы у нас были два года тому назад, это была совсем другая страна», — заявил Саркисян.
По его словам, Армения испытывает экономические трудности, проблемы в здравоохранении, сложности, связанные с коронавирусом, а также понесла ущерб в результате боевых действий в Карабахе.
Армянский лидер также заявил о важности проведения в республике референдума об изменении Конституции.
«Любая Конституция, будь то президентская или парламентская, там должно быть равновесие и противовесы, механизмы сдерживания. Чтобы ни один человек, будучи президентом или премьер-министром, не взял на себя решения, которые национально важны», — подчеркнул он.
Саркисян отметил, что Конституция Армении «абсолютно не сбалансирована».
Ранее президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов в республике.
Комментируя трёхстороннее заявление Москвы, Баку и Еревана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, Саркисян сообщил, что узнал об этом из прессы.