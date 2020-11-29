Президент Армении призвал сформировать новое правительство

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Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями российской армянской общины заявил о необходимости формирования нового правительства на фоне кризиса в республике из-за ситуации с Нагорным Карабахом.
Президент Армении призвал сформировать новое правительство
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«Я думаю, что правительство должно уйти в отставку... После таких потрясений любое правительство должно ещё раз получить мандат... Предыдущие выборы у нас были два года тому назад, это была совсем другая страна», — заявил Саркисян.

По его словам, Армения испытывает экономические трудности, проблемы в здравоохранении, сложности, связанные с коронавирусом, а также понесла ущерб в результате боевых действий в Карабахе.

Армянский лидер также заявил о важности проведения в республике референдума об изменении Конституции.

«Любая Конституция, будь то президентская или парламентская, там должно быть равновесие и противовесы, механизмы сдерживания. Чтобы ни один человек, будучи президентом или премьер-министром, не взял на себя решения, которые национально важны», — подчеркнул он.

Саркисян отметил, что Конституция Армении «абсолютно не сбалансирована».

Ранее президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов в республике.

Комментируя трёхстороннее заявление Москвы, Баку и Еревана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, Саркисян сообщил, что узнал об этом из прессы.

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