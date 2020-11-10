Президент Армении прокомментировал трёхстороннее заявление по Карабаху

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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о трёхстороннем заявлении Москвы, Баку и Еревана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе из прессы.
Президент Армении прокомментировал трёхстороннее заявление по Карабаху
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«Из прессы я узнал, что с президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении карабахской войны. Я узнал из прессы и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах», — приводит Интерфакс его слова.

По его словам, судьба Нагорного Карабаха может быть решена только с учётом национальных интересов Армении и только на основе национального консенсуса.

«Я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов», — отметил Саркисян.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион переброшены миротворцы из России.

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