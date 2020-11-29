В Степанакерт прибыли российские военные врачи

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Более 60 военных врачей уже прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Об этом рассказали в Минобороны России.
В Степанакерт прибыли российские военные врачи
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению», — приводит РИА Новости сообщение

В Минобороны отметили, что в состав подразделения входят военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Ранее сообщалось о вылете в Нагорный Карабах двух самолётов с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа.

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