В Степанакерт прибыли российские военные врачи
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«Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению», — приводит РИА Новости сообщение
В Минобороны отметили, что в состав подразделения входят военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Ранее сообщалось о вылете в Нагорный Карабах двух самолётов с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа.