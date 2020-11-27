МЧС России сообщило о ходе восстановления жилых домов в Карабахе

Первые десять домов, отремонтированные после окончания военных действий в Нагорном Карабахе, будут готовы к заселению в ближайшее время.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что российские спасатели продолжают работы по контролю за восстановлением жилых домов до наступления зимы.

«(Отремонтированные. — RT) с использованием стройматериалов, доставленных МЧС России в Нагорный Карабах, первые десять многоквартирных домов в ближайшие дни будут готовы к заселению», — цитирует сообщение ТАСС.

Также стройматериалы распределяют среди жителей частных домов, нуждающихся в помощи в восстановлении жилища.

Ранее сообщалось, что дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению.