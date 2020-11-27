МЧС России сообщило о ходе восстановления жилых домов в Карабахе
- © РИА Новости / Максим Блинов
Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что российские спасатели продолжают работы по контролю за восстановлением жилых домов до наступления зимы.
«(Отремонтированные. — RT) с использованием стройматериалов, доставленных МЧС России в Нагорный Карабах, первые десять многоквартирных домов в ближайшие дни будут готовы к заселению», — цитирует сообщение ТАСС.
Также стройматериалы распределяют среди жителей частных домов, нуждающихся в помощи в восстановлении жилища.
Ранее сообщалось, что дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению.