МЧС России сообщило о ходе восстановления жилых домов в Карабахе

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Первые десять домов, отремонтированные после окончания военных действий в Нагорном Карабахе, будут готовы к заселению в ближайшее время.
МЧС России сообщило о ходе восстановления жилых домов в Карабахе
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что российские спасатели продолжают работы по контролю за восстановлением жилых домов до наступления зимы.

«(Отремонтированные. — RT) с использованием стройматериалов, доставленных МЧС России в Нагорный Карабах, первые десять многоквартирных домов в ближайшие дни будут готовы к заселению», — цитирует сообщение ТАСС.

Также стройматериалы распределяют среди жителей частных домов, нуждающихся в помощи в восстановлении жилища.

Ранее сообщалось, что дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению.

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