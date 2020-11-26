Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Карабах
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя штаба оперативной группы МЧС в Карабахе.
«В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра «Лидер», — заявил он.
Кроме того, в Карабах прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Министерства энергетики.
Ранее сообщалось, что МЧС направило дополнительную группировку спасателей в Карабах.