Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Карабах

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Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению.
Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Карабах
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя штаба оперативной группы МЧС в Карабахе.

«В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра «Лидер», — заявил он.

Кроме того, в Карабах прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Министерства энергетики. 

Ранее сообщалось, что МЧС направило дополнительную группировку спасателей в Карабах.

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