Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Карабах

Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя штаба оперативной группы МЧС в Карабахе.

«В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра «Лидер», — заявил он.

Кроме того, в Карабах прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Министерства энергетики.

Ранее сообщалось, что МЧС направило дополнительную группировку спасателей в Карабах.