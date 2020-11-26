На Украине рассказали об уволившихся медработниках из-за коронакризиса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал в эфире «5 канала», сколько медицинских работников уволились из украинских больниц из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушли из системы здравоохранения», — рассказал он.

Вместе с этим Степанов заявил о необходимости проанализировать основные причины увольнения медиков.

Также глава Минздрава заявил, что работу врачей на Украине недооценивают.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком на три-четыре недели.