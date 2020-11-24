Путин провёл переговоры с Пашиняном и Алиевым

Российский лидер Владимир Путин 23 и 24 ноября провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что обсуждены «итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений заявления лидеров трёх стран от 9 ноября».

Также в ходе переговоров были «рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению».

Кроме этого, были затронуты «вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе».

Ранее Путин рассказал, что для России разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно с точки зрения как внутренней безопасности, так и внешней политики и экономики.

Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.