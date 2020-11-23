На Украине возбудили 11 уголовных дел за нарушения на местных выборах

На Украине возбудили 11 уголовных дел из-за нарушений в ходе проведения второго тура местных выборов, сообщили в Национальной полиции.

«В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения об 11 уголовных производствах... по статьям... фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, подкуп избирателей, незаконное использование избирательного бюллетеня, нарушение тайны голосования, хулиганство, подделка документов, печатей, штампов и бланков», — говорится в сообщении.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Днепропетровской области (206).

Полиция также зарегистрировала 407 сообщений о нарушениях избирательного процесса и составила 10 административных протоколов.

В основном нарушения касались фотографирования бюллетеня или избирательной документации, незаконной агитации, конфликта, уничтожения или порчи бюллетеня и незаконного опроса.

22 ноября во Львове, Дрогобыче, Днепре, Славянске, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно прошли выборы градоначальников.

В 15 регионах Украины также прошёл второй тур выборов депутатов местных советов в территориальных общинах.