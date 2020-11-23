На Украине возбудили 11 уголовных дел за нарушения на местных выборах

Короткая ссылка
На Украине возбудили 11 уголовных дел из-за нарушений в ходе проведения второго тура местных выборов, сообщили в Национальной полиции.
На Украине возбудили 11 уголовных дел за нарушения на местных выборах
  • © REUTERS/Stanislav Kozliuk

«В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения об 11 уголовных производствах... по статьям... фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, подкуп избирателей, незаконное использование избирательного бюллетеня, нарушение тайны голосования, хулиганство, подделка документов, печатей, штампов и бланков», — говорится в сообщении.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Днепропетровской области (206).

Полиция также зарегистрировала 407 сообщений о нарушениях избирательного процесса и составила 10 административных протоколов.

В основном нарушения касались фотографирования бюллетеня или избирательной документации, незаконной агитации, конфликта, уничтожения или порчи бюллетеня и незаконного опроса.

22 ноября во Львове, Дрогобыче, Днепре, Славянске, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно прошли выборы градоначальников.

В 15 регионах Украины также прошёл второй тур выборов депутатов местных советов в территориальных общинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить