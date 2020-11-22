Полиция получила 42 сообщения о нарушениях на выборах на Украине

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В украинскую полицию поступило 42 заявления в связи с нарушениями во втором туре голосования в рамках местных выборов на Украине.
Полиция получила 42 сообщения о нарушениях на выборах на Украине
  • РИА Новости

«С начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса», — заявили в полиции.

Отмечается, что в основном речь шла о фотографировании бюллетеня и избирательной документации, фальсификации избирательных документов, подкупе избирателей и незаконной агитации.

В полиции добавили, что к обеспечению правопорядка во время второго тура привлечены более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

22 ноября на Украине в 11 городах проходит второй тур выборов депутатов сельских и поселковых советов и мэров городов. 

ЦИК не зафиксировала серьёзных нарушений на выборах.

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