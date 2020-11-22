Полиция получила 42 сообщения о нарушениях на выборах на Украине
- РИА Новости
«С начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса», — заявили в полиции.
Отмечается, что в основном речь шла о фотографировании бюллетеня и избирательной документации, фальсификации избирательных документов, подкупе избирателей и незаконной агитации.
В полиции добавили, что к обеспечению правопорядка во время второго тура привлечены более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
22 ноября на Украине в 11 городах проходит второй тур выборов депутатов сельских и поселковых советов и мэров городов.
ЦИК не зафиксировала серьёзных нарушений на выборах.