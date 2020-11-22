ЦИК Украины сообщила о ходе голосования на выборах в 11 городах
- РИА Новости
«В 11 городах Украины сегодня выбирают мэров. 1648 избирательных участков открылись вовремя», — цитирует сообщение ЦИК ТАСС.
Отмечается, что на выборах не выявлено серьёзных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей.
В ЦИК добавили, что голосование проходит в штатном режиме.
На избирательных участках организованы противоэпидемические мероприятия.
В конце октября в ЦИК Украины сообщили, что явка избирателей в рамках местных выборов 25 октября — 36,88%.