ЦИК Украины сообщила о ходе голосования на выборах в 11 городах

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На Украине в 11 городах проходит второй тур выборов депутатов сельских и поселковых советов и мэров городов. Серьёзных нарушений не зафиксировано. Об этом информирует отдел по взаимодействию со СМИ Центризбиркома Украины.
ЦИК Украины сообщила о ходе голосования на выборах в 11 городах
  • РИА Новости

«В 11 городах Украины сегодня выбирают мэров. 1648 избирательных участков открылись вовремя», — цитирует сообщение ЦИК ТАСС.

Отмечается, что на выборах не выявлено серьёзных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей. 

В ЦИК добавили, что голосование проходит в штатном режиме.

На избирательных участках организованы противоэпидемические мероприятия.

В конце октября в ЦИК Украины сообщили, что явка избирателей в рамках местных выборов 25 октября — 36,88%.

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