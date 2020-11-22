На Украине возбудили дело из-за попытки подкупа избирателей

На Украине полицейские возбудили дело по факту попытки подкупа избирателей в ходе проведения второго тура местных выборов в городе Ровно.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Нацполиции.

«На избирательном участке по улице Фабричной в Ровно работники полиции предотвратили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы», — заявили в полиции.

Всего в Ровенской области по состоянию на 14:00 (15:00 мск) поступило 14 сообщений о нарушениях.

22 ноября на Украине в 11 городах проходит второй тур выборов депутатов сельских и поселковых советов и мэров городов.

Украинская полиция получила 42 заявления в связи с нарушениями во втором туре голосования в рамках местных выборов в стране.