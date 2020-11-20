В Армении назначены новые главы Минтруда и МЧС
- РИА Новости
Согласно опубликованным указам, министром труда и социальных вопросов Армении назначен Месроп Аракелян, а пост министра по чрезвычайным ситуациям республики занял Андраник Пилоян.
Ранее занимавшие данные посты Заруи Батоян и Феликс Цолакян соответствующими указами освобождены от своих должностей.
17 ноября глава МЧС Армении подал прошение об отставке.
Кроме того, свои посты покинули глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а также официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
20 ноября президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы Минобороны Давида Тонояна.