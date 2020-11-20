В Армении назначены новые главы Минтруда и МЧС

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении нового министра труда и социальных вопросов, а также сменил главу МЧС республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Армении назначены новые главы Минтруда и МЧС
  • РИА Новости

Согласно опубликованным указам, министром труда и социальных вопросов Армении назначен Месроп Аракелян, а пост министра по чрезвычайным ситуациям республики занял Андраник Пилоян.

Ранее занимавшие данные посты Заруи Батоян и Феликс Цолакян соответствующими указами освобождены от своих должностей.

17 ноября глава МЧС Армении подал прошение об отставке.

Кроме того, свои посты покинули глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а также официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

20 ноября президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы Минобороны Давида Тонояна.

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