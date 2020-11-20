В Армении назначены новые главы Минтруда и МЧС

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении нового министра труда и социальных вопросов, а также сменил главу МЧС республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

РИА Новости