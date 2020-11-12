Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку

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Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян покинул свой пост.
Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку
  • © Арцрун Ованнисян
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«В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвёртой плоскости — информационной. Я был уверен, что мы победим, потому что видел, как воюют мои боевые товарищи. 9 ноября я прекратил свою деятельность на этом посту», — написал Ованнисян в Facebook.

Он отметил, что будет работать в научной сфере и не собирается заниматься политикой, а посвятит свою жизнь делу образования и воспитания молодого поколения.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Пашинян отмечал, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.

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