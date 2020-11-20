Президент Армении утвердил отставку главы Минобороны страны
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке главы Минобороны страны Давида Тонояна.
- © RT
Об этом сообщается на сайте президента Армении.
«Освободить Давида Тонояна от должности министра обороны», — говорится в документе.
16 ноября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Новым главой МИД Армении стал Ара Айвазян.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: