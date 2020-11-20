Президент Армении утвердил отставку главы Минобороны страны

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке главы Минобороны страны Давида Тонояна.

Об этом сообщается на сайте президента Армении.

«Освободить Давида Тонояна от должности министра обороны», — говорится в документе.

16 ноября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Новым главой МИД Армении стал Ара Айвазян.