Президент Армении утвердил отставку главы Минобороны страны

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке главы Минобороны страны Давида Тонояна.
Президент Армении утвердил отставку главы Минобороны страны
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Об этом сообщается на сайте президента Армении.

«Освободить Давида Тонояна от должности министра обороны», — говорится в документе.

16 ноября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Новым главой МИД Армении стал Ара Айвазян.

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