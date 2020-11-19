Главы МИД Армении и России провели телефонные переговоры

Новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Собеседники коснулись деталей практического применения совместного трёхстороннего заявления от 9 ноября и деятельности миротворческой миссии России... Они также обсудили сложившуюся ситуацию в Арцахе и регионе», — говорится в заявлении.

Ранее Лавров прокомментировал реакцию Госдепа США на участие российской стороны в решении ситуации в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.