СВР: Запад провоцирует срыв соглашения о прекращении огня в Карабахе

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что западные страны провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договорённости о прекращении огня», — заявил Нарышкин.

По словам главы СВР, армян «пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана», кроме того, вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца».

«Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта», — подчеркнул он.

Подобные действия свидетельствуют о том, что США и их «европейские друзья», как всегда, решают свои задачи «за счёт интересов простых людей, в этот раз — азербайджанцев и армян», добавил Нарышкин.

«Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжёлый военный конфликт», — приводит слова главы службы разведки РИА Новости.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Российский президент отмечал, что количество беженцев, покинувших Карабах после начала боевых действий, по разным оценкам, исчисляется десятками тысяч.