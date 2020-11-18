Зеленский сдал ещё один положительный тест на коронавирус

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об улучшении самочувствия и уточнил, что сдал ещё один тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Зеленский сдал ещё один положительный тест на коронавирус
  • globallookpress.com

«Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя всё лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются», — сказал он в видеообращении в Telegram.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что состояние главы государства улучшается.

12 ноября стало известно, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в больнице с лёгкими симптомами заболевания коронавирусной инфекцией.

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