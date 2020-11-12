Пресс-секретарь сообщила о состоянии здоровья Зеленского
- Reuters
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своём Facebook.
По её словам, Зеленский был госпитализирован во вторник, 10 ноября, поскольку в больнице «лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией».
«Оба (Зеленский и Ермак. — RT) активны, у них лёгкие симптомы болезни», — написала Мендель.
9 ноября стало известно, что Зеленский заболел COVID-19. Позднее стало известно, что он госпитализирован.