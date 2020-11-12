Пресс-секретарь сообщила о состоянии здоровья Зеленского

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в больнице с лёгкими симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пресс-секретарь сообщила о состоянии здоровья Зеленского
  • Reuters

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своём Facebook.

По её словам, Зеленский был госпитализирован во вторник, 10 ноября, поскольку в больнице «лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией».

«Оба (Зеленский и Ермак. — RT) активны, у них лёгкие симптомы болезни», — написала Мендель.

9 ноября стало известно, что  Зеленский заболел COVID-19. Позднее стало известно, что он госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить