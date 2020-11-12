Пресс-секретарь сообщила о состоянии здоровья Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в больнице с лёгкими симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своём Facebook.

По её словам, Зеленский был госпитализирован во вторник, 10 ноября, поскольку в больнице «лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией».

«Оба (Зеленский и Ермак. — RT) активны, у них лёгкие симптомы болезни», — написала Мендель.

9 ноября стало известно, что Зеленский заболел COVID-19. Позднее стало известно, что он госпитализирован.