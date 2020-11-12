Заболевший коронавирусом Зеленский госпитализирован

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Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, госпитализирован.
Заболевший коронавирусом Зеленский госпитализирован
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger

Также был госпитализирован руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.

«Всё достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в «Феофании». Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — сказал Подоляк.

9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.

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