Заболевший коронавирусом Зеленский госпитализирован
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Также был госпитализирован руководитель офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.
«Всё достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в «Феофании». Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — сказал Подоляк.
9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.