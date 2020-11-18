Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его состоянии здоровья

Состояние президента Украины Владимира Зеленского, который болен COVID-19, улучшается. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит селекторные совещания и международные телефонные звонки», — приводит УНИАН её слова.

По словам Мендель, на этой неделе запланированы мероприятия с участием Зеленского в онлайн-режиме.

Она отметила также, что восстанавливается руководитель офиса президента Андрей Ермак.

14 ноября Зеленский рассказал, что чувствует себя «достаточно хорошо».







