Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его состоянии здоровья

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Состояние президента Украины Владимира Зеленского, который болен COVID-19, улучшается. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его состоянии здоровья
  • Reuters

«Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит селекторные совещания и международные телефонные звонки», — приводит УНИАН её слова.

По словам Мендель, на этой неделе запланированы мероприятия с участием Зеленского в онлайн-режиме.

Она отметила также, что восстанавливается руководитель офиса президента Андрей Ермак.

14 ноября Зеленский рассказал, что чувствует себя «достаточно хорошо».



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