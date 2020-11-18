Нарышкин: США и их союзники раздосадованы прекращением боёв в Карабахе

Соединённые Штаты и некоторые другие страны НАТО раздражены тем, что в Нагорном Карабахе удалось остановить военные действия при посредничестве Москвы, потому что это противоречит их многолетней работе по вытеснению России из Закавказья. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть своё раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, обнулило их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Директор службы разведки констатировал, что ни Вашингтон, ни «единая Европа» не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе.

«В целях его «демонтажа» они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении», — добавил он.

Как утверждает Нарышкин, западные страны провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, за последние десять дней президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон дважды подробно обсуждали тему Карабаха.