Нарышкин: США и их союзники раздосадованы прекращением боёв в Карабахе
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- РИА Новости
«Ведущие страны НАТО стараются скрыть своё раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, обнулило их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Директор службы разведки констатировал, что ни Вашингтон, ни «единая Европа» не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе.
«В целях его «демонтажа» они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении», — добавил он.
Как утверждает Нарышкин, западные страны провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, за последние десять дней президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон дважды подробно обсуждали тему Карабаха.