Клишас пояснил необходимость согласия СФ по миротворцам в Карабахе

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, почему необходимо согласие Совфеда на использование Вооружённых сил России в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«По постановлению Совета Федерации от 2009 года для решения оперативной военной ситуации, связанной со спасением граждан России или для предотвращения угрозы российским военным формированиям, президенту России нет необходимости запрашивать согласие Совета Федерации», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Но в данной ситуации, по его словам, если «речь идёт о процессе политических договорённостей, согласно которым войска России будут находиться за пределами России длительное время, то согласие Совфеда необходимо».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создаёт условия для урегулирования конфликта на справедливой основе.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Совет Федерации в ходе заседания в среду, 18 ноября, рассмотрит вопрос об использовании ВС России за рубежом.