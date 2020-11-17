Путин заявил о соблюдении договорённостей по Нагорному Карабаху
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«Важно, что упомянутые договорённости соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причём на справедливой основе в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — сказал глава государства.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.