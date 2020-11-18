Совфед обсудит использование ВС России за границей

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Совет Федерации в ходе заседания в среду, 18 ноября, рассмотрит вопрос об использовании Вооружённых сил (ВС) России за рубежом.
Совфед обсудит использование ВС России за границей
  • Reuters

По словам замглавы МИД России Андрея Руденко, это связано с обращением российского президента Владимира Путина по поводу отправки миротворцев в Нагорный Карабах.

«Да, это связано с обращением президента по поводу направления миротворческого контингента», — сказал он ТАСС.

Ранее Путин заявил, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создаёт условия для урегулирования конфликта на справедливой основе.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

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