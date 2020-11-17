Ещё 502 беженца вернулись из Армении в Степанакерт

Из Армении в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев прибыли ещё 24 автобуса с 502 беженцами, сообщили в Минобороны России.

«17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — приводит сообщение ТАСС.

Накануне в Степанакерт вернулись 482 беженца.

МЧС развернуло около Степанакерта лагерь спасателей.

Минобороны России также приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования для безопасного возвращения беженцев в Нагорный Карабах.