Ещё 482 беженца вернулись в Степанакерт после прекращения боёв

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Ещё 482 беженца вернулись в Степанакерт в Нагорном Карабахе после прекращения боевых действий в регионе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ещё 482 беженца вернулись в Степанакерт после прекращения боёв
  • © РИА Новости

«16 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Безопасное передвижение колонн с беженцами обеспечивали российские миротворцы и военная полиция.

Первые девять автобусов с около 250 беженцами прибыли в Степанакерт 14 ноября.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что количество беженцев, покинувших Карабах после начала боевых действий, по разным оценкам, исчисляется десятками тысяч.

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