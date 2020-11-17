Ещё 482 беженца вернулись в Степанакерт после прекращения боёв
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«16 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — цитирует его ТАСС.
Безопасное передвижение колонн с беженцами обеспечивали российские миротворцы и военная полиция.
Первые девять автобусов с около 250 беженцами прибыли в Степанакерт 14 ноября.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что количество беженцев, покинувших Карабах после начала боевых действий, по разным оценкам, исчисляется десятками тысяч.