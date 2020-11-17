Президент России Владимир Путин прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Армении на фоне подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В ходе общения со СМИ Путина спросили, нет ли опасности, что к власти в Армении придут те, кто откажется в дальнейшем соблюдать соглашение о прекращении огня в Карабахе.

«Это было бы самоубийством... Премьер (Армении Никол. — RT) Пашинян... обрисовал истинное положение дел, как оно было на момент подписания нашего трёхстороннего заявления и как оно есть на сегодня», — ответил российский лидер.

Также, по его словам, перед подписанием трёхстороннего заявления ситуация в зоне конфликта складывалась для Армении таким образом, что «счёт шёл на часы» и требовалось немедленно прекратить боевые действия.

Путин добавил, что обвинения Пашиняна в предательстве не имеют никаких оснований.

«Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий... страна всё-таки не может позволить себе вести себя таким образом... чтобы раскалывать общество изнутри», — заключил президент России.

По его словам, это «недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно».

Ранее Пашинян взял на себя ответственность за произошедшее в Карабахе.

Он также заявил, что если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, то под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военнослужащих.

В ночь на 10 ноября Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.