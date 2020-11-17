Лукашенко поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.
Лукашенко поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
  • Reuters

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Республики Молдова», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Санду здоровья, а гражданам Молдавии — мира, стабильности и прогресса.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер поздравили Санду с избранием на пост президента Молдавии.

Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.

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