Меркель поздравила Санду с победой на выборах президента Молдавии

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии.

«Уважаемая госпожа Санду, я сердечно поздравляю вас с вашим избранием президентом Республики Молдова. Я очень рада, что народ Республики Молдова дал вам сильный мандат для конструктивного сотрудничества на международной арене и продолжения крайне необходимых реформ», — приводит РИА Новости текст телеграммы, которую опубликовала пресс-служба правительства Германии.

Меркель пожелала избранному главе государства успехов в решении стоящих перед Молдавией задач.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер поздравили Санду с избранием на пост молдавского президента.