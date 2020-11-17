Лавров оценил значение МККК для преодоления последствий конфликта в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) способен сыграть важную роль в преодолении гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы считаем, что Международный комитет Красного Креста вполне способен сыграть важную и активную роль в преодолении гуманитарных последствий того, что произошло в Нагорном Карабахе», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МККК Петером Маурером.

Ранее глава МККК заявил, что приоритетами деятельности комитета в Нагорном Карабахе являются помощь перемещённому населению, извлечение тел погибших, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.