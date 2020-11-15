Российские журналисты отпущены из РУВД в Минске
- РИА Новости
«Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены» — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что задержаны несколько российских журналистов, освещавших акции протеста в Минске. К разрешению вопроса подключилось посольство России.
15 ноября в Минске начались задержания на акции противников действующего президента Александра Лукашенко в центре города.
Очевидцы рассказали, что несколько светошумовых гранат взорвались рядом со станцией метро «Пушкинская».